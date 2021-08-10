СМИ: Саудовская Аравия заинтересована в покупке российского ЗРК «Абакан»

Руководство Саудовской Аравии рассматривает вариант с приобретением российского зенитно-ракетного комплекса «Абакан». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источник.

По данным издания, между представителями обеих стран уже прошли предварительные переговоры и консультации касательно покупки ЗРК «Абакан». Он может сменить в армии Саудовской Аравии американские комплексы «Патриот». Отмечается, что российская разработка способна ответить всем запросам саудитов в оборонной сфере.