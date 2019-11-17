СМИ: Saudi Aramco продаст 1,5% своих акций на бирже
Регулятор разрешил IPO Saudi AramcoПодробнее
Сумма будущей сделки может побить рекордные 25 миллиардов долларов, которые выручила китайская торговая компания Alibaba во время своего дебюта на фондовом рынке в Нью-Йорке в 2014 году.
Ранее Управление рынка капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердило заявку Saudi Aramco на первичное размещение части своих акций (IPO) на бирже. Доходы от акций Saudi Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.
Эти деньги планируют потратит на реализацию госпрограммы Vision 2030. Это план диверсификации экономики страны. В нем есть пункт о снижении зависимости экономики Саудовской Аравии от продажи нефти.
Мировые цены на нефть резко выросли в сентябре после атак беспилотников на объекты Saudi Aramco. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.