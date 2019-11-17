  • СМИ: Saudi Aramco продаст 1,5% своих акций на бирже

    17 ноября 2019, 13:37

    Андрей Иванов

    Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций предприятия. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на банковских аналитиков, стоимость компании может составлять от 1,2 до 2,3 триллиона долларов. Общую цену акций на продажу назовут 5 декабря.
    СМИ: Saudi Aramco продаст 1,5% своих акций на бирже

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    Сумма будущей сделки может побить рекордные 25 миллиардов долларов, которые выручила китайская торговая компания Alibaba во время своего дебюта на фондовом рынке в Нью-Йорке в 2014 году.

    Ранее Управление рынка капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердило заявку Saudi Aramco на первичное размещение части своих акций (IPO) на бирже. Доходы от акций Saudi Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.

    Эти деньги планируют потратит на реализацию госпрограммы Vision 2030. Это план диверсификации экономики страны. В нем есть пункт о снижении зависимости экономики Саудовской Аравии от продажи нефти.

    Мировые цены на нефть резко выросли в сентябре после атак беспилотников на объекты Saudi Aramco. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.