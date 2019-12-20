Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала санкции, введенные Вашингтоном против газопровода «Северный поток — 2». Ее позицию назвали «четким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Берлин осудил ограничительные меры и заявил о готовности их «решительного обсуждения» с американской стороной. Высказывание Меркель на этот счет таблоид Bild охарактеризовал «ясными словами».

«Я не вижу другого пути, кроме как вести дискуссии, в которых мы займем сторону неодобрения подобной практики», — заявила канцлер Германии.

В материале указано, что высказывание Ангелы Меркель является именно «четким объявлением войны». В Берлине, уверен автор статьи, не допустят дальнейшего подрыва проекта газопровода, который Германия поддерживает.

Строительство трубопровода, говорится в материале, уже невозможно остановить.

Несколькими днями ранее американские сенаторы приняли оборонный бюджет США. В него включили средства, предназначенные для «противодействия России», а также санкции против «Северного потока — 2» и военную помощь Украине. Документ должен подписать Дональд Трамп.