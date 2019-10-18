СМИ: самую большую в мире тюрьму закроют в Нью-Йорке

Горсовет Нью-Йорка вынес постановление закрыть тюремный комплекс «Райкерс Айленд». Это самое большое исправительное учреждение в мире.

Секретный тоннель нашли под «Алькатрасом» Подробнее

Как пишет газета The New York Times, городские власти планируют потратить на это почти девять миллиардов долларов. Вместо «Райкерс Айленд» построят четыре тюрьмы меньшего размера — по одной на каждый крупный район Нью-Йорка (Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен).

За закрытие тюрьмы проголосовали 36 из 49 членов горсовета, которые присутствовали на заседании. Ликвидация «Райкерс Айленд» связана с многочисленными нарушениями и злоупотреблениями в учреждении.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио представил план по закрытию тюрьмы еще в 2017 году.

Комплекс «Райкерс Айленд» расположен на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Тюрьма появилась в 1932 году. Сейчас комплекс состоит из десятка отдельных тюрем. На территории находятся также школы, игровые площадки, часовни, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция и автобусный парк.

До 1966 года попасть в «Райкерс Айленд» можно было только по воде. В 1966 году построили мост, соединяющий остров с материком, однако на картах переправа не указана.