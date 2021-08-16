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    16 августа 2021, 11:38

    СМИ: самолет ВВС Афганистана рухнул в Узбекистане

    Андрей Иванов

    Военный самолет с опознавательными знаками Военно-воздушных сил Афганистана рухнул в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом сообщил сайт Gazeta.uz.

    По данным сайта, это произошло вечером 15 августа. Источник подтвердил, что двух военнослужащих Афганистана с травмами отвезли в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

    По предварительной информации, они успели выпрыгнуть из самолета с парашютами. Более точной информации о ЧП пока нет. В МИД Узбекистана случившееся пока не прокомментировали.

    Ситуация в Афганистане обострилась несколько недель назад в связи с наступлением боевиков движения «Талибан»*. Накануне СМИ сообщили, что талибы* взяли под контроль все пограничные переходы, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что российские власти не будут торопиться с признанием нового руководства республики.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.