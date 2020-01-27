СМИ: самолет с 120 пассажирами потерпел крушение в Афганистане

Как удалось выяснить журналистам, самолет, на борту которого были приблизительно 120 пассажиров, выполнял рейс из Герата в Дели. По неподтвержденным сведениям, это рейс AFG315. Его выполнял Boeing 737. Из аэропорта Герат борт вылетел в 09:30, согласно онлайн-табло.

Представитель губернатора провинции Ариф Нури рассказал журналистам, что самолет государственной компании разбился в районе Дех Як. По словам чиновника, к месту крушения направлялась группа для расследования происшествия.

Представители авиакомпании тем временем опровергли новости о крушении самолета. На странице авиакомпании в Facebook пресс-служба перевозчика разместила опровержение.

«Земляки, опубликованная в ряде СМИ новость о крушении афганского самолета не соответствует действительности, все рейсы были завершены успешно», — сказано в сообщении.

По сведениям сервиса Flightradar24, самолет Boeing 737-53S, выполняющий рейс AFG315, в аварию не попадал. На момент публикации новости лайнер пересек границу с Индией.