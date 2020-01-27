    27 января 2020, 13:56

    СМИ: самолет с 120 пассажирами потерпел крушение в Афганистане

    Алексей Сахаров

    Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в Афганистане. Это случилось в провинции Газни на востоке страны, сообщил афганский телеканал 1tv со ссылкой на власти. Но перевозчик это опровергает.

    Как удалось выяснить журналистам, самолет, на борту которого были приблизительно 120 пассажиров, выполнял рейс из Герата в Дели. По неподтвержденным сведениям, это рейс AFG315. Его выполнял Boeing 737. Из аэропорта Герат борт вылетел в 09:30, согласно онлайн-табло.

    Представитель губернатора провинции Ариф Нури рассказал журналистам, что самолет государственной компании разбился в районе Дех Як. По словам чиновника, к месту крушения направлялась группа для расследования происшествия.

    Представители авиакомпании тем временем опровергли новости о крушении самолета. На странице авиакомпании в Facebook пресс-служба перевозчика разместила опровержение.

    «Земляки, опубликованная в ряде СМИ новость о крушении афганского самолета не соответствует действительности, все рейсы были завершены успешно», — сказано в сообщении.

    По сведениям сервиса Flightradar24, самолет Boeing 737-53S, выполняющий рейс AFG315, в аварию не попадал. На момент публикации новости лайнер пересек границу с Индией.

    СМИ: самолет с 120 пассажирами потерпел крушение в Афганистане | Изображение 1
    Источник фото: Flightradar24