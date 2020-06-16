СМИ: рыночная стоимость Epic Games поднимется до 17 млрд долларов
Группа компаний-инвесторов планирует вложить в Epic Games 750 миллионов долларов. Это поднимет рыночную стоимость компании с 15 до 17 миллиардов долларов. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на зарубежное издание.
Инвесторами выступят новые компании, такие как: T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford. А также старые — KKR & Co. Детали еще могут измениться.
Представители всех указанных компаний отказались давать комментарии.
Ключевыми проектами компании Epic Games в настоящее время являются «королевская битва» Fortnite, движок Unreal Engine и цифровой магазин Epic Games Store.