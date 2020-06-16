СМИ: рыночная стоимость Epic Games поднимется до 17 млрд долларов

Инвесторами выступят новые компании, такие как: T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford. А также старые — KKR & Co. Детали еще могут измениться.

Представители всех указанных компаний отказались давать комментарии.

Ключевыми проектами компании Epic Games в настоящее время являются «королевская битва» Fortnite, движок Unreal Engine и цифровой магазин Epic Games Store.