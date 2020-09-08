СМИ: русскую речь могли наложить на видео со сбитым в Ливии летчиком

Издание обратило внимание, что в ролике нет ничего, что могло бы подтвердить страну происхождения летчика: его лицо скрыто, а губ не видно. Значит, аудиодорожку с русской речью могли наложить при монтаже.

В то же время нет никаких свидетельств и о том, что крушение самолета действительно происходило. Герой видео рассказывает, что катапультировался и приземлился метрах в 200–300 от обломков истребителя. Он также указывает, что дым от аварии до сих пор не рассеялся. Однако ни обломков, ни дыма на кадрах не видно. Как и сообщений или официальных заявлений о подбитии самолета в Ливии.

Журналисты уверены, что видео — фейк. Они отметили, что придерживаются версии Telegram-канала Reverse side of the medal, который считает видеоролик съемкой отработки упражнения согласно плану УТП.

«Что произошло? Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота. По программе все просто: молодого либо провинившегося летчика вывозят на вертолете за пределы аэродрома, посадочным способом высаживают его на точку, которая известна группе ППС. Далее он расправляет парашют, включает „комара„, а РП включает секундомер. И все, ждем время обнаружения и считаем оценки. А военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм», — говорится в посте.