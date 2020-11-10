СМИ: рубль и акции подорожали из-за вакцины от коронавируса

Мировые фондовые индексы начали неделю с подъема. Так рынок отреагировал на успехи при тестировании вакцины от COVID-19 компании Pfizer и результаты выборов американского президента.

Торги 9 ноября показали рост ведущих европейских индексов на 5-8%, сообщила газета «Коммерсант». Российские при этом прибавили 3-5%. Нефть и валюта развивающихся стран подорожали.

Во второй половине дня были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса от компаний BioNTech и Pfizer. Последняя оценила эффективность препарата в 90%. Инвесторы сочли новость сигналом к возможному перелому ситуации с пандемией в ближайшем будущем.

Новости о победе Джо Байдена на выборах в США ассоциируются с возможностью новых стимулов в экономике. Кроме того, они связаны с надеждами на нормализацию отношений с Европой и большей предсказуемостью в отношениях с Китаем.

Во время торгов курс доллара опустился до минимальной с 22 сентября отметки и достиг 75,75 рубля. Остановился курс на 75,95 рубля — на 1,45 рубля ниже полученных на закрытие торгов 6 ноября значений.

Аналитики заметили, что больше всего поддержку ощущают валюты, бывшие в октябре аутсайдерами. Укрепили свое положение бразильский реал, мексиканский песо, турецкая лира и рубль.

Несмотря на позитивную тенденцию, эксперты не исключают, что причины для очередного спада на рынках все же найдутся.