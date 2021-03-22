СМИ: роуминг между Россией и Белоруссией хотят отменить к апрелю

Роуминг между Белоруссий и Россией могут отменить к 2 апрелю. Такое мнение высказала комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии России. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на заявление комиссии.

Завершение работ могут приурочить ко Дню единения народов Белоруссии и России — 2 апреля. Заседании комиссии прошло 22 марта в Москве. Работу по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут уже несколько лет. С ноября 2020 года российские и белорусские операторы перешли но новые сниженные тарифы. Минута телефонного разговора в роуминге с Белоруссией стоит полтора цента.