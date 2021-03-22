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    22 марта 2021, 15:03

    СМИ: роуминг между Россией и Белоруссией хотят отменить к апрелю

    Наза Салех Захи

    Роуминг между Белоруссий и Россией могут отменить к 2 апрелю. Такое мнение высказала комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии России. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на заявление комиссии.

    СМИ: роуминг между Россией и Белоруссией хотят отменить к апрелю

    Завершение работ могут приурочить ко Дню единения народов Белоруссии и России — 2 апреля. Заседании комиссии прошло 22 марта в Москве.

    Работу по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут уже несколько лет. С ноября 2020 года российские и белорусские операторы перешли но новые сниженные тарифы. Минута телефонного разговора в роуминге с Белоруссией стоит полтора цента.