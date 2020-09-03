СМИ: Россию уличили в распространении слухов о Байдене

Россию в очередной раз заподозрили во вмешательстве в американские выборы. Теперь речь идет якобы о дезинформации насчет психического здоровья кандидата на пост главы государства Джо Байдена.

Доклад на соответствующую тему подготовила разведка США, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на проект документа. В конце июля его направили юридическому отделу и пресс-службе министерства внутренней безопасности страны.

В собранных аналитиками спецслужб материалах говорится о том, что Иран и Китай пытаются критиковать действующего президента Дональда Трампа. Россия в свою очередь якобы допускает «нападки» на Байдена и состояние его психики. Этой теме в докладе уделяют особое внимание.

Аналитики практически уверены в том, что «враждебное влияние» российские представители используют, чтобы и дальше «очернять кандидатов в президенты». Они будут утверждать, что «плохое психическое или физическое здоровье» политиков может оказать влияние на итоги выборов 2020 года.

В пример специалисты привели опубликованную в марте «на российском прокси-сайте» статью. Материал, по заверениям разведки, посвящен особенностям речи Байдена. Свойственные ему речевые ошибки якобы вызваны не заиканием, а свидетельствуют о деменции.

Для широкой публикации доклад предназначен не был. Предполагалось, что документ разошлют 9 июля властям американских штатов и городов и распространят среди правоохранительных органов. Однако этого не произошло. По имеющимся данным, в МВБ решили отложить процесс до того, как доклад согласует исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вульф.