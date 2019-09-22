СМИ: Российский турист утонул на Кипре

67-летнего российского туриста заметили в бессознательном состоянии в воде на пляже в Протарасе. Спасатели вытащили мужчину на берег, после чего он был экстренно госпитализирован. К сожалению, спасти россиянина не удалось, говорится в материале, в больнице медики констатировали его смерть.

Имя погибшего не сообщается.

Этот случай стал вторым трагическим инцидентом за 22 сентября. Ранее было найдено тело утонувшего австрийского пенсионера. 80-летний турист погиб на пляже Мелисси (Айя-Напа) во время купания.