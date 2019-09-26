СМИ: российский траулер затонул в Норвегии

Экипаж загоревшегося в Норвегии российского траулера отправили к медикам Подробнее

Российский траулер зашел на ремонт в порт Тромсе 25 сентября. Экстренные службы сообщили, что во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. В итоге на палубе начался пожар, а затем пламя перекинулось на жилые помещения. Весь экипаж, состоящий из 29 человек, был эвакуирован.

Медики оказали помощь морякам. По последним данным, их жизням ничего не угрожает. Почти сутки пожар тушили. Работы осложнялись тем, что на борту находились взрывоопасные емкости с аммиаком. Кроме того, из-за большого количества воды, использовавшейся для тушения, судно дало крен. Об этом написало РИА «Новости». В какой-то момент появилась информация о том, что пожар удалось локализовать. Однако о полной ликвидации не сообщалось.

Судно М-0278 «Бухта Наездник» построили в 1991 году в Норвегии. Он относится к типу средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ). Корабль приписан к Мурманскому траловому флоту. В море он выходил под российским флагом. Траулер специализировался на ловле трески и пикши в северо-восточной Атлантике.