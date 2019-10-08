СМИ: российский космодром «Морской старт» решили перенести из США в РФ

Космодрому Восточный могут присвоить имя Путина Подробнее

Собеседник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что с платформы Одиссей демонтировали американское и украинское оборудование. Платформа готовится к перебазированию на Дальний Восток.

Эту информацию подтвердили в правительстве. Речь непосредственно идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing, а также пусковом оборудовании для ракеты «Зенит» от «Южмаша». Оно сейчас находится в порту приписки «Морского старта» — Лонг-Бич.

Источники агентства подтвердили, что судно готово к переходу в РФ. Но для этого нужно получить разрешение от Госдепартамента США. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Возможным местом дислокации называют порт в Большом Камне под Владивостоком.

Пресс-служба группы S7 и руководство компании S7 Space пока никак не прокомментировали ситуацию. Представители Роскосмоса не стали разговаривать с агентством на эту тему, поскольку космодромом владеет частная компания.

Ранее о плане разместить проект на Дальнем Востоке заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Разговоры о перебазировании «Морского старта» в Россию велись в 2013 и 2015 годах. Однако в 2016 году проект купила группа компаний S7. Она собиралась восстановить пусковую деятельность. Для этого она заказала ракеты «Зенит» на Украине.