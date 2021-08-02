СМИ: российские подлодки в Атлантике напугали военных НАТО

Российские атомные подводные лодки из проекта «Борей», способные нести гиперзвуковое оружие, вошли в акваторию Атлантического океана и погрузились на глубину более 500 метров. Маневры вызвали беспокойство военных специалистов НАТО. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета The Mirror.

Собеседник издания подчеркнул, что причина глубоководных миссий российских подводных лодок непонятна. В данный момент аналитики изучают все варианты. Но пока считается, что Москва ищет скрытый доступ к Атлантическому океану.

«В последнее время активность российских подводных лодок возросла, как и большая часть вооруженных сил. Так Москва проверяет решимость НАТО», — заявил источник.

Газета The Sun напомнила, что обычно российские подводные лодки не заходят на глубину более 400 метров. Но на этот раз они погрузились намного дальше. По словам военного эксперта Брюса Джонса, в последнее время настроение российских военных вызывает серьезную озабоченность.

В качестве примера он привел недавнее наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной.

«Новый шаг может показывать готовность России выступить против НАТО. Это заставит страны альянса нервничать», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что такое поведение свидетельствует о новом витке эскалации Москвы со странами Запада. Но теперь российские военные уделяют больше внимания глубоководным операциям, тренируя свой флот действовать тайно.

В конце мая президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике заявил о расширении боевых возможностей Военно-морского флота. Российский лидер отметил, что корабли оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой ракетной системой «Циркон».