СМИ: российские хакеры получили данные американских избирателей

Как пишет издание, пользователь под ником Gorka9 раздает эти данные бесплатно на одном из форумов. Помимо информации о мичиганских избирателях, в базе есть имена, даты рождения, адреса, идентификационные номера и номера избирательных участков жителей Коннектикута, Арканзаса, Флориды и Северной Каролины.

В даркнете оказались также данные 62 тысяч пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

Выручить деньги за эту информацию не представляет труда: Госдеп США платит по программе «Вознаграждение за помощь правосудию». «Ъ» сообщил, что один из пользователей этого форума получил четыре тысячи долларов за ссылку на базу данных избирателей Коннектикута.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев рассказал изданию, что данные избирателей можно использовать в политических целях: склонять их к тому или иному выбору и протестам.

Ранее глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф отменил брифинги для членов Конгресса о ходе выборов. Сотрудники ведомства выявили утечки секретной информации для создания ложной угрозы со стороны России.