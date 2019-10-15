СМИ: россиянку задержали в Минске по делу о «вмешательстве» в американские выборы

«С ней были муж и маленький ребенок — ехали отдыхать», — приводит агентство слова собеседника.

Мюллера заподозрили в ложных показаниях по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США Подробнее

По данным источника, это произошло в воскресенье, 13 октября, в районе 22:00 в одной из гостиниц столицы Белоруссии. Задержали женщину по запросу США.

Журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич подтвердил Telegram-каналу «Подъем» факт задержания россиянки — он связывался с ее друзьями.

Также агентству рассказали, что Богачева уже связалась с консульством России, однако официально факт обращения в диппредставительство пока не подтвердили.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер несколько лет расследовал дело о предполагаемом российском «вмешательстве» в выборы главы Соединенных Штатов.

Никаких прямых доказательств он обнаружить не смог, однако в докладе есть информация, что Россия могла оказывать влияние на голосование через социальные сети.

В сговоре против Вашингтона обвинили три компании и 13 граждан РФ. В их числе значится и Богачева.