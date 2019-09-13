СМИ: россиянина застрелили в Грузии
Неизвестный застрелил 65-летнего россиянина на юге Грузии, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Нападение на россиянина произошло в четверг, 12 сентября. 65-летнего мужчину застрелили. По предварительной информации, он является гражданином России.
Представители грузинского МВД подтвердили информацию об убийстве, однако не уточнили гражданство погибшего, сообщила «Газета.ru».
Подробностей и деталей произошедшего пока нет. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство». Преступнику грозит лишение свободы до 15 лет, сейчас ведутся его поиски.