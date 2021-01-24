СМИ: россиянин украл яхту в Турции и незаконно уплыл на ней в Грецию

Имя и фамилия арестованного не приводятся. Парусник сел на мель 22 января в морском районе Киония, недалеко от острова Тинос. Два патрульных катера направились сразу же к тому месту и увидели там судно.

Должностные лица администрации порта Тинос провели расследование. Они получили необходимую информацию от представителя береговой охраны в посольстве Греции в Анкаре. В итоге выяснилось, что парусник был украден 19 января 2021 года в Чешме.

Администрация порта Тинос, которая проводит предварительное расследование, арестовала капитана парусного судна за незаконное пересечение государственной границы Греции.

Парусник стоит на песчаном мелководье, вскоре оттуда его отбуксируют в порт. Яхта шла под турецким флагом.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков начал сдавать свою огромную яхту-ледокол в аренду для туристов. За недельный тур придется заплатить миллион евро.