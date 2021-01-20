СМИ: россиянин пытался вывезти из Бразилии десятки ящериц и пауков

По данным портала, россиянин спрятал в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных.

«Подозреваемый биолог лично собирал животных в лесных массивах городов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул», — говорится в сообщении R7.

В 2017 году мужчину уже задерживали за попытку вывезти из Бразилии животных. С тех пор местные власти стали за ним следить. Сейчас задержанный находится под стражей.