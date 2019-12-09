СМИ: Россия заняла жесткую позицию по Донбассу перед «нормандской» встречей
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Как рассказал «Коммерсанту» источник, занимавшийся подготовкой «нормандской» встречи, предстоящий саммит является для России рабочим, а для украинской стороны — политическим актом.
«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил собеседник издания.
Он также добавил, что Киеву не удастся как-либо отредактировать Минские договоренности. Ранее Германия и Франция не один раз подчеркивали, что соглашения не имеют альтернативы.
Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. В переговорах примут участие Россия, Украина, Германия и Франция. Главы стран должны обсудить вопрос выполнения Минских договоренностей, которые предусматривают урегулирование конфликта в Донбассе.