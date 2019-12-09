СМИ: Россия заняла жесткую позицию по Донбассу перед «нормандской» встречей

Российская сторона придерживается жесткой позиции по вопросу выполнения Минских соглашений, пишут СМИ. Во время проведения саммита «нормандской четверки» Москва не станет пересматривать последовательность их выполнения.

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Как рассказал «Коммерсанту» источник, занимавшийся подготовкой «нормандской» встречи, предстоящий саммит является для России рабочим, а для украинской стороны — политическим актом.

«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил собеседник издания.

Он также добавил, что Киеву не удастся как-либо отредактировать Минские договоренности. Ранее Германия и Франция не один раз подчеркивали, что соглашения не имеют альтернативы.

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. В переговорах примут участие Россия, Украина, Германия и Франция. Главы стран должны обсудить вопрос выполнения Минских договоренностей, которые предусматривают урегулирование конфликта в Донбассе.