СМИ: Россия станет лидером по производству гелия

В Сибири завершается строительство производственного комплекса. Газ оттуда со сложным составом. В нем содержится большое количество гелия. Его востребованность со временем поднимется, потому что уже сейчас его все чаще применяют при строительстве космического и медицинского оборудования.

Сейчас основная доля гелия производится в Америке и Катаре, но постепенно Россия также может выйти в топ.

Экономист и специалист в области химических веществ промышленного назначения из аналитической компании IHS Markit Майкл Далл, что в будущем гелий будет влиять на политику так же, как сейчас влияет нефть.

«Те геополитические риски, которые связаны с прекращением поставок и возможными перебоями в поставках, будут расти. Судя по тому, как сейчас растет спрос, гелий будет очень востребован», — считает эксперт. Россия станет мировым экспортером газа и сможет опустить цену на него, добавил он.