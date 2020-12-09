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    09 декабря 2020, 20:55

    СМИ: Россия станет лидером по производству гелия

    Дарья Морозова

    Россия станет лидером по производству гелия, который через несколько лет будет пользоваться огромным спросом. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на The New York Times.

    В Сибири завершается строительство производственного комплекса. Газ оттуда со сложным составом. В нем содержится большое количество гелия. Его востребованность со временем поднимется, потому что уже сейчас его все чаще применяют при строительстве космического и медицинского оборудования.

    Сейчас основная доля гелия производится в Америке и Катаре, но постепенно Россия также может выйти в топ.

    Экономист и специалист в области химических веществ промышленного назначения из аналитической компании IHS Markit Майкл Далл, что в будущем гелий будет влиять на политику так же, как сейчас влияет нефть.

    «Те геополитические риски, которые связаны с прекращением поставок и возможными перебоями в поставках, будут расти. Судя по тому, как сейчас растет спрос, гелий будет очень востребован», — считает эксперт. Россия станет мировым экспортером газа и сможет опустить цену на него, добавил он.