СМИ: Россия предложила сделать общую таможню и налоговую с Белоруссией

Москва продолжает обсуждать вопрос интеграции с Минском. Во время переговоров Россия предложила белорусской стороне сделать 12 наднациональных органов. В списке были таможня, суд и налоговая.

Создание этих органов упоминается в 31-й «дорожной карте» по углублению интеграции России и Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на источники. Но объединять их сразу не планируется, сначала сторонам предлагается создать отдельные «дорожные карты» для начала работы единых органов.

Речь идет не только о налоговой, таможенном органе и суде, но и регуляторах в сферах транспорта, промышленности, связи и сельского хозяйства. Еще в списке обозначены рынки газа, нефти и электроэнергии. Также предлагалось сделать единую валюту.

В начале марта глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск временно прекращает работать над вопросом интеграции с Россией. Он отметил, что странам нужно сначала разобраться с поставками нефти, а только потом возвращаться к первой теме. Сам белорусский лидер Александр Лукашенко ранее говорил, что Минск готов к интеграции, но без побуждения, чтобы страна могла сохранить независимость и суверенитет.