СМИ: Россия предложила сделать общую таможню и налоговую с Белоруссией
Создание этих органов упоминается в 31-й «дорожной карте» по углублению интеграции России и Белоруссии, пишет РБК со ссылкой на источники. Но объединять их сразу не планируется, сначала сторонам предлагается создать отдельные «дорожные карты» для начала работы единых органов.
Речь идет не только о налоговой, таможенном органе и суде, но и регуляторах в сферах транспорта, промышленности, связи и сельского хозяйства. Еще в списке обозначены рынки газа, нефти и электроэнергии. Также предлагалось сделать единую валюту.
В начале марта глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск временно прекращает работать над вопросом интеграции с Россией. Он отметил, что странам нужно сначала разобраться с поставками нефти, а только потом возвращаться к первой теме. Сам белорусский лидер Александр Лукашенко ранее говорил, что Минск готов к интеграции, но без побуждения, чтобы страна могла сохранить независимость и суверенитет.