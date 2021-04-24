СМИ: Россия откажется от импорта чешского пива

Россия может ограничить импорт продукции чешского производства, в том числе пива. Так власти ответят на высылку из Праги российских дипломатов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на два источника в госструктурах.

По информации одного из них, такие экономические санкции могут оказаться необходимостью. В РФ считают, что нельзя оставлять без ответа «беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается».

Ограничения могут коснуться любой из отраслей. Однако источники издания отметили, что при введении ассиметричных санкций Россия будет действовать по принципу «не навредить себе». Причем один из источников считает, что ограничения коснутся чешского пива, импорт которого в Россию в 2020-м достиг более 38 миллионов долларов. Данный показатель возрос почти на 10% по сравнению с 2019 годом.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет восемь миллиардов литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта — приблизительно 10%.

Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил 5,2 миллиарда долларов.

Власти Чехии 17 апреля заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. РФ обвинили в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Российско-чешский дипломатический кризис полностью создан Прагой и нужен для отвлечения внимания от недавней деэскалации в Восточной Украине, объяснил американский политолог Эндрю Корыбко. Скандал позволяет другим западным странам предпринять идентичные шаги в знак солидарности.