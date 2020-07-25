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    25 июля 2020, 08:58

    СМИ: Россия может возобновить пассажирское авиасообщение с Южной Кореей с 1 августа

    Андрей Иванов

    Список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 1 августа, может пополниться Южной Кореей. Как сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на источник в Сеуле, пока это будет один рейс в неделю.
    СМИ: Россия может возобновить пассажирское авиасообщение с Южной Кореей с 1 августа

    «Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», — приводит агентство слова источника.

    Южная Корея не закрывала свои границы из-за пандемии, однако самолеты практически перестали летать, потому что большинство других стран ввели в марте жесткие ограничения.

    Россия прекратила авиасообщение с миром 27 марта. Самолеты начнут летать за границу 1 августа. Первыми странами, с которыми Россия возобновит авиасообщение будут Турция, Великобритания и Танзания. Вице-президент организации Юрий Барзыкин во время беседы с «360» назвал это сообщение отрадным фактом и выразил надежду на расширение списка.

    Известие о старте международных полетов вызвало у россиян большой интерес к Танзании. Число запросов на билеты в эту африканскую страну выросло в 70 раз.

    Новости SMI.FM