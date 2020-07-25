СМИ: Россия может возобновить пассажирское авиасообщение с Южной Кореей с 1 августа

«Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки», — приводит агентство слова источника.

Южная Корея не закрывала свои границы из-за пандемии, однако самолеты практически перестали летать, потому что большинство других стран ввели в марте жесткие ограничения.

Россия прекратила авиасообщение с миром 27 марта. Самолеты начнут летать за границу 1 августа. Первыми странами, с которыми Россия возобновит авиасообщение будут Турция, Великобритания и Танзания. Вице-президент организации Юрий Барзыкин во время беседы с «360» назвал это сообщение отрадным фактом и выразил надежду на расширение списка.

Известие о старте международных полетов вызвало у россиян большой интерес к Танзании. Число запросов на билеты в эту африканскую страну выросло в 70 раз.