СМИ: Россия готова вернуть Украине задержанные корабли

В материале указано, что это может произойти до саммита в «нормандском формате», который намечен на 9 декабря.

Киев потребовал вернуть потерянные у Крымского моста корабли Подробнее

Как заявили собеседники издания, уже принято принципиальное решение о возвращении Киеву катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу». В настоящее время представители силовых и внешнеполитических ведомств двух государств согласовывают дату и место передачи судов.

При этом, как отмечается в материале, Москва не намерена возвращать украинской стороне личное оружие моряков, рации, а также обнаруженную документацию. Такое решение объясняется тем, что все это является вещественными доказательствами в уголовном деле.

В результате произошедшего 25 ноября прошлого года у Крымского моста столкновения между украинскими моряками и российскими пограничниками были арестованы украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» вместе с экипажем и сотрудниками СБУ, которые координировали организованную Киевом вооруженную провокацию в Керченском проливе.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен задержанными в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены и 24 украинских моряка. Их корабли и буксир до сих пор находятся в России.