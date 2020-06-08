СМИ: Россия будет производить ракеты «Рокот» без Украины

Российские специалисты возобновляют производство ракет «Рокот», которые раньше создавались совместно с Украиной. Входящий в Роскосмос центр Хруничева уже подписал контракт с Минобороны.

«После согласования с военным ведомством новая ракета получила название „Рокот-М“», — привело РИА «Новости» слова источника в ракетно-космической отрасли.

Ракеты будут производить на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Это вооружение уже сняли с военного дежурства. Ранее стало известно, что Россия начала разрабатывать ракету «Рокот-2» на замену «Рокоту», который был создан совместно с Украиной.

«В настоящее время в ГКНПЦ имени Хруничева разрабатывается техническая документация на модернизированную версию ракеты „Рокот“ с использованием российской элементной базы», — сообщали тогда в пресс-службе центра.

Украинская сторона перестала поставлять систему управления «Рокота» России в 2014 году. Ее производит харьковское предприятие «Хартрон». Без системы управления запуск ракет стал вызывать затруднения, поэтому от этого вооружения решили отказаться.

Всего военные по программе «Рокот» запустили 35 ракет и вывели на орбиту 75 различных космических аппаратов. Программа завершилась 27 декабря 2019 года, когда на орбиту вывели спутники связи «Гонец-М».