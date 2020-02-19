СМИ: Россия будет печатать деньги для Венесуэлы

Венесуэла подписала с Россией контракт на печать банкнот, пишут СМИ. «Гознак» изготовит для страны 300 миллионов купюр боливаров.

Как пишет Bloomberg, сейчас в Венесуэле предпочтительная валюта в повседневной жизни — доллар. Но от собственного боливара пока никто не отказывается.

Правительство Николаса Мадуро подписало договор с российским «Гознаком» на печать 300 миллионов новых купюр. Банкноты будут иметь номиналы от 10 тысяч боливаров (около восьми рублей) до 50 тысяч (43 рубля).

По информации издания, Россия изготовит купюры общей стоимостью 143 миллиона долларов. За это Венесуэла заплатит около 7,4 миллиона долларов.

Раньше Каракас заказывал печать денег в британской компании De La Rue. Продолжать сотрудничество с Венесуэлой она отказалась из-за долга 23 миллиона долларов. Россия же раньше для Каракаса не изготавливала банкноты, но делала это для Белоруссии, Сирии, Ливана, Малайзии и других стран.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве. Всего на торжественные мероприятия в Россию должны будут приехать лидеры 17 стран.