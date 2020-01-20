СМИ: России вернут миллиардные долги за военную технику

«У нас были проблемы с перечислениями валюты в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — заявил собеседник и добавил, что в общей сумме Москве задолжали около трех миллиардов долларов за оружие.

Ранее в США приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Он предусматривает ограничения против российского ОПК и стран, которые покупают российскую военную технику. Летом 2019 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отметил, что санкции Вашингтона не работают. В качестве примера он привел контракт на закупку Турцией российских ЗРК С-400.

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами в декабре 2019 года подчеркнул, что позиции Москвы на глобальном рынке вооружения укрепляются. Усиление санкций и недобросовестная конкуренция не могут помешать этому процессу.