СМИ: России может грозить отстранение от Олимпиады-2020

Как следует из материала издания, Россию подозревают в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в течение последних 18 месяцев. По опубликованной информации, российская сторона якобы пыталась скрыть системное употребление допинга.

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20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Журналист отметил, что процедура несоответствия уже запущена.

Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом подозрении исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе, рассказал журналист.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Лишь спустя пять лет агентство было восстановлено в правах. Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА.