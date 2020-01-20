СМИ: роды туристок в США окажутся под вопросом из-за визы

По данным сайта, речь идет об ужесточении требований для получателей визы типа B. Ее выдают для краткосрочных туристических и деловых поездок. Если США заподозрит человека в том, что он хочет получить гражданство, то ему могут не дать визу. По данным издания, у тех беременных, которые действительно поедут в Штаты по работе, не будет никаких проблем.

Источник в Госдепе объяснил, что такие меры связаны с национальной безопасностью страны и криминальным бизнесом в сфере родильного туризма. Портал добавил, что нововведения могут быть связаны с ужесточением миграционной политики государства.

По оценке одного из центров по изучению миграции, около 33 тысяч детей ежегодно появляются на свет в США в рамках родильного туризма. Больше всего беременных с туристической визой приезжают рожать в Штаты из России, Китая и Нигерии.