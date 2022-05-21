СМИ: родители Зеленского получили гражданство Израиля и охранников за 12 тысяч фунтов стерлингов

Родители президента Украины Владимира Зеленского получили израильское гражданство. Об этом сообщили авторы Теlеgrаm-канала «Незыгарь».

«Родители Владимира Зеленского получили израильское гражданство и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью восемь миллионов долларов», — написали они.

Авторы канала «Незыгарь» отметили, что площадь жилого дома составляет 950 квадратных метров. На участке имеется бассейн для морской воды объемом девять тонн. Также на территории есть дом для охраны. Его площадь равна 120 квадратным метрам.

Участок родителей Зеленского стерегут четверо телохранителей из числа бывших бойцов SAS. По словам авторов канала «Незыгарь», охранные услуги ежемесячно обходятся семье украинского президента более чем в 12 тысяч фунтов стерлингов. Отдельно оплачивается содержание двух бронированных внедорожников Lexus LX.

Родители Зеленского стали соседями украинского олигарха Игоря Коломойского.