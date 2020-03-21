СМИ: Резиденцию Трампа во Флориде частично закрыли из-за коронавируса

Резиденция американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде частично закрыта из-за опасности распространения нового коронавируса.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные рассылки для обладателей пропуска. Для посещение закрыты главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал.

При этом представитель компании американского лидера Trump Organization в ответ на запрос телекомпании напрямую не подтвердил приостановку работы комплекса.

Первая вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае. Всего за три с половиной месяца он распространился по всему миру. На сегодняшний день заражено коронавирусной инфекцией больше 270 тысяч человек. Больше 11 тысяч граждан погибло. Врачам удалось вылечить практически 92 тысячи пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией, уточняет «Газета.ru».