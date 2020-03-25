СМИ решили, что принца Чарльза заразил коронавирусом князь Монако

СМИ предположили, что принц Чарльз подхватил коронавирус от князя Монако Альбера II, когда встречался с ним 10 марта. О болезни Альбера стало известно 19 марта.

Заражение главного наследника британского престола подтвердили в среду в Кларенс-хаус. По словам представителя королевской семьи, Чарльз и его жена Камилла сдали тест в понедельник, вечером во вторник стал известен результат, у принца он оказался положительным.

В то же время представитель семьи подчеркнул, что у принца Чарльза проявляются лишь легкие симптомы, он «остается в добром здравии». На вопрос о том, где Чарльз мог подхватить вирус, представитель сказал, что за последние две недели принц выполнял множество обязанностей, так что источник заражения установить невозможно.

Несмотря на это заявление, СМИ, в частности Insider, припомнили, что принц Чарльз встречался с князем Монако 10 марта, всего за девять дней до того, как стало известно, что у Альбера коронавирус.

После встречи с князем Монако принц виделся со своей матерью Елизаветой II. Встреча проходила 12 марта. В Букингемском дворце подчеркивают, что встреча была недолгой, а королева соблюдала меры предосторожности. В любом случае, сейчас она и ее муж, принц Филипп изолировались в Виндзорском замке. Многие тревожатся за них, ведь оба супруга в почтенном возрасте и находятся в группе риска.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла сейчас в резиденции в Шотландии. У жены наследника королевского престола коронавирус не нашли, но она все равно решила остаться с принцем.

В Британии, по последним данным, 8 227 случаев коронавируса.