СМИ: разведка доложила Байдену о происхождении коронавируса

Разведка США предоставила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Однако в нем нет четких выводов.

Авторы документы не смогли доказать его лабораторное происхождение. Однако и четких выводов, что вирус перешел от животного к человеку в докладе нет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Ранее доклад о происхождении представляла палата представителей раскрыло издание The Hill. Согласно представленному отчету, коронавирус создали в лаборатории Уханя, откуда он вырвался на свободу. Документ составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

МИД Китая назвал доклад лживым. В нем искажены факты. Также в ведомстве напомнили, что США спонсируют исследования вирусов по всему миру. Поэтому конгрессменам стоит провести расследование в собственной стране.

Международная группа экспертов ВОЗ после поездки в Ухань в марте этого года выпустила доклад. В нем говорится, что лабораторная утечка коронавируса маловероятна. Специалисты не исключили, что возбудитель передался человеку через неустановленное животное, которое заразилось от летучих мышей.