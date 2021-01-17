СМИ: разработчики Pfizer надавили на агентство ради сертификации вакцины

Французское СМИ изучило оказавшиеся в Сети документы. В них написано, что качество препарата Pfizer/BioNTech было поставлено под сомнение. Тем не менее некоторые высокопоставленные представители ЕС настаивали на скорейшем утверждении вакцины. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцину Pfizer/BioNTech и Moderna до конца года. По данным журналистов Le Monde, одного из сотрудников Европейского агентства удивило данное заявление.

«С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы», — говорится в материале.

В середине декабря 2020 года Еврокомиссия расценила утверждение вакцины Pfizer как «малоприемлемое промедление».

«Что бы мы ни делали, ускоряя процесс согласования или проводя его в необходимые сроки для получения точных гарантий <…>, ЕАЛС придется столкнуться с вопросами и критикой самых разных сторон (Европейской комиссии, государств — членов ЕС, Европейского парламента, журналистов и общественности — прим. ред.)», — отметил сотрудник агентства.

Оказалось, что составы коммерческих партий не соответствовали тем, что применялись во время клинических испытаний. Также беспокойство вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и небольшое количество данных о коммерческих партиях вакцины.

Помимо давления, агентство столкнулось с хакерской атакой, говорится в материале. В результате в интернет утекли изученные документы. Представители организации признали, что «преданные огласке электронные письма отражают имевшие место проблемы и дискуссии».