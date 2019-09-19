СМИ: разговор Трампа с одним из иностранных лидеров испугал американского разведчика

В США обострилось противостояние между разведывательными службами и Конгрессом. Причиной этому послужила телефонная беседа американского президента Дональда Трампа и его обещание одному из мировых лидеров.

О разговоре стало известно еще 12 августа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Сотрудник спецслужб направил соответствующее уведомление инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону.

О чем именно разговаривал Трамп, неизвестно. По имеющимся данным, он пообещал своему собеседнику нечто такое, что в разведке сочли очень тревожным. Полученную информацию Аткинсон оценил как заслуживающую доверия, а саму жалобу назвал «срочной», присвоив ей статус неотложной проблемы.

В подобной ситуации обычно уведомляются комитеты обеих палат Конгресса по надзору. Однако исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр передавать данные законодателям отказался. Это повлекло за собой споры юридического и политического плана, которые в итоге стали публичными. Высказываются предположения, что Магуайр защищает американского президента.

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За предшествовавшие панике пять недель Трамп провел беседы минимум с пятью иностранными лидерами, среди которых был и российский лидер Владимир Путин, и получил два письма от Ким Чен Ына.

Белый дом и Управление директора Национальной разведки от комментариев отказались.