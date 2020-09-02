СМИ: разбогатевший на нефтеторговле Кувейт оказался на грани кризиса

О том, что рано или поздно страна столкнется с кризисом, еще в 2016 году предупреждал министр финансов эмирата Анас Аль-Салех. После его ухода с должности об этом же говорили новые руководители ведомства. В начале этого года Минфин предложил сократить зарплаты государственных служащих. Однако это предложение не нашло поддержки. На сегодня ситуация с казной такая, что выплаты зарплат после октября могут прекратиться вовсе.

Ситуация остается напряженной еще и потому, что идет противостояние между парламентом и правительством. Депутаты сорвали планы Кабмина по перераспределению государственных субсидий и заблокировали предложения о выпуске долгов.

Наполнение казны Кувейта на 90% зависит от доходов с продажи углеводородов. В государственном секторе работает 80% населения. При этом все граждане страны получают пособия на топливо, питание и содержание. На все это уходит 75% всего государственного бюджета.

При этом у Кувейта есть Фонд будущих поколений, который оценивается в 550 миллиардов долларов. Деньги предназначены для вложения в страну после того, как нефть закончится. Часть граждан страны заявляет, что деньги Фонда пора тратить. Но экономисты предупредили, что запасов хватит только на 10 лет, после чего страна может остаться без денег и без доходов.

Но несмотря на это, Фонд купил у казны активы на семь миллиардов долларов, а парламент перевел отчисления 10%, которые раньше шли в кубышку, на покрытие дефицита бюджета. Это еще 12 миллиардов. Но образовавшуюся в казне дыру не смогла закрыть и получившаяся сумма.

Попытки внешнего кредитования успехом точно не увенчаются. Конфликт между парламентом и правительством подорвал доверие партнеров, а рейтинговые экономические агентства поменяли рейтинг Кувейта на негативный. Международный валютный фонд уже заявил, что шансы Кувейта решить свои финансовые проблемы без необходимых реформ тают на глазах.