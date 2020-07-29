СМИ рассказали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса в США

Биотехнологическая компания Moderna из США начала третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Планируется, что курс прививок будет стоить 50-60 долларов.

Цена за дозу препарата от Moderna составила около 25-30 долларов, пояснила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Стоимость вакцины, указано в материале, установлена для США и других государств, где высокий уровень доходов населения.

У других занимающихся разработкой препаратов производителей вакцина будет стоить дешевле. Например, правительство США заказало 100 миллионов доз лекарства у американской Pfizer и немецкой BioNTtech. Компании оценили препараты в 19,5 доллара за дозу. У британско-шведского предприятия AstraZeneca она вообще стоит порядка трех-четырех долларов.

Цена, которую запросила Moderna, приводит к трудностям в ходе переговоров. Потенциальные клиенты упирают на то, что у других производителей ценник значительно более низкий. Намеченная в 50-60 долларов стоимость прививочного курса, скорее всего, окончательной не будет.

К третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Moderna перешла в минувший понедельник. Участие в массовых тестах примут около 30 тысяч добровольцев.