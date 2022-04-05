СМИ рассказали про очередной пакет санкций Евросоюза против России

Очередной санкционный пакет Евросоюза против России, скорее всего, будет касаться лизинга самолетов, предметов роскоши, продукции из стали и авиатоплива. Такое сообщение распространил американский телеканал CNBC со ссылкой на европейских чиновников.

Пакет еще находится в разработке, поэтому список рестрикций может быть изменен. В Евросоюзе пока не пришли к единому мнению по поводу запрета импорта российских энергоносителей. Новые санкционные меры могут быть одобрены в течение недели, сообщили источники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что санкции могут снять. Это зависит от переговоров России и Украины. Активнее всего рестрикции против РФ вводит Великобритания.

Днем ранее Австралия заявила, что вводит запрет на ввоз предметов роскоши — меха, кожи, украшений, парфюма и многого другого. Санкции вступают в действие с 7 апреля.