Мир 14 июня 2023, 10:25 СМИ рассказали, почему ВСУ потеряли почти все БМП Bradley в зоне СВО InfoBRICS: ВСУ потеряли большую часть Bradley из-за просчетов НАТО

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Вооруженные силы Украины потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. Об этом написало издание InfoBRICS.

Авторы статьи указали, что союзники Украины передали ВСУ большое количество техники, однако украинские военные не способны с ней справиться. Кроме того, западные военные специалисты недооценили возможности российских войск.

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«Несмотря на риторику, изображения уничтоженных боевых машин пехоты M2 Bradley и танков Leopard 2A6 немецкого производства, брошенных и горящих на украинском поле боя, до нас начинает доходить суровая правда о тщетности победы над Россией», — указано в материале.

Журналисты назвали две причины поражения Запада на данном этапе. Первая — невысокое мнение Украины и ее союзников по НАТО о боевых возможностях российской армии. Они считали, что России не хватит военного потенциала, а командование ВС РФ плохо скоординирует сложные действия. Вторая — нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, которые предоставили ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило о захвате немецких танков Leopard и американских БМП Breadley на Запорожском направлении. По данным ведомства, украинские военные сбежали, бросив боеспособную технику.