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    08 августа 2022, 09:35

    СМИ рассказали, почему африканскому турне Блинкена грозит провал

    WSJ: Блинкену не удастся убедить африканских лидеров поддержать антироссийские санкции

    Александр Иванов

    Африканскому турне госсекретаря США Энтони Блинкена грозит провал. Таким мнением поделились обозреватели издания The Wall Street Journal (WSJ) Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер.

    СМИ рассказали, почему африканскому турне Блинкена грозит провал

    «Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки [главы МИД РФ Сергея] Лаврова», — заявили они.

    По их мнению, у поездки госсекретаря США есть определенная цель — изменить позицию лидеров африканских стран и заставить их поддержать антироссийские санкции.

    Однако ранее на континент приезжал Лавров. Он посетил четыре страны и поблагодарил лидеров африканских государств за то, что они не поддержали западные санкции в адрес РФ. Кроме того, глава МИД России подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию местных властей относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

    Также Донати и Штайнхаузер отметили, что во время призывов со стороны Запада поддержать санкции в адрес РФ и соответствующую риторику африканские страны не демонстрировали желания поддержать подобные заявления.

    Турне Блинкена по континенту началось в воскресенье, 7 августа. Он начал с ЮАР. Оттуда госсекретарь США направится в Конго и Руанду.