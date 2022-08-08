СМИ рассказали, почему африканскому турне Блинкена грозит провал

Африканскому турне госсекретаря США Энтони Блинкена грозит провал. Таким мнением поделились обозреватели издания The Wall Street Journal (WSJ) Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер.

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки [главы МИД РФ Сергея] Лаврова», — заявили они.

По их мнению, у поездки госсекретаря США есть определенная цель — изменить позицию лидеров африканских стран и заставить их поддержать антироссийские санкции.

Однако ранее на континент приезжал Лавров. Он посетил четыре страны и поблагодарил лидеров африканских государств за то, что они не поддержали западные санкции в адрес РФ. Кроме того, глава МИД России подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию местных властей относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

Также Донати и Штайнхаузер отметили, что во время призывов со стороны Запада поддержать санкции в адрес РФ и соответствующую риторику африканские страны не демонстрировали желания поддержать подобные заявления.

Турне Блинкена по континенту началось в воскресенье, 7 августа. Он начал с ЮАР. Оттуда госсекретарь США направится в Конго и Руанду.