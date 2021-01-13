Несколько европейских компаний получили предупреждение от Госдепа США. В январе американское ведомство заявило о риске введения против них санкций из-за помощи в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В ведомстве подчеркнули, что стараются заранее информировать предприятия о вероятности ограничительных мер и убеждают их не участвовать в проекте. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы пытаемся рассказывать компаниям о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — уточнил источник в правительстве США на условиях анонимности.

К четвергу или пятнице Госдеп должен предоставить данные о компаниях, которые так или иначе содействуют реализации проекта по строительству газопровода. Скорее всего, речь пойдет о занятых в укладке труб, страховых организациях и предприятиях, которые имеют отношение к проверке строительного оборудования. Не исключено, что в список включат швейцарскую страховую компанию Zurich Insurance Group.

В материале указано, что санкции США компаниям Европы грозят в соответствии с действующим законодательством, если они продолжат работу над «Северным потоком — 2».