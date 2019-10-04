Прокладка газопровода «Северный поток — 2» больше не вызывает политических вопросов у Дании. Для одобрения строительства необходимо решить вопросы административного характера.

Об отсутствии политических возражений у Копенгагена рассказала газета «Известия» со ссылкой на знакомые с реализацией проекта источники. Трубопровод должен пройти по территории исключительной экономической зоны страны.

«Сейчас это чисто административный процесс, и он находится на финишной прямой», — заметили собеседники издания.

Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что причиной задержки строительства является давление Вашингтона на Данию.

Строительство «Северного потока — 2» идет по графику, и готов он уже на 80%. По мнению экспертов, дополнительным доводом в пользу его одобрения станут соображения экологического плана и приостановка добычи на крупнейшем месторождении Дании.

Новак рассказал об альтернативных маршрутах «Северного потока — 2» Подробнее

Дополнительным аргументом в пользу одобрения «Северного потока — 2» эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании — Тайра, — на которое приходится 90% добычи газа в стране. Это заставит Копенгаген задуматься о замещении собственного газа норвежским или российским.

Две нитки газопровода «Северного потока — 2» протянутся от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод, который планируют достроить в 2019 году, будет находиться на территории исключительных экономических зон или в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Копенгаген — единственный, кто не предоставил разрешение на прокладку труб.