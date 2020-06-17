СМИ рассказали о здоровье принца Чарльза. Его обоняние не восстановилось после коронавируса

Во вторник 16 июня принц Чарльз с женой Камиллой посетили больницу в Глостере, где посмотреть на работу медиков во время пандемии. Один из участников встречи сотрудник клиники Джефф Миллс рассказа, что принц Чарльз поделился своим опытом борьбы с вирусом COVID-19.

«Он также рассказал о потере обоняния и ощущений вкуса и о том, что он, вроде как, по-прежнему чувствует, что она (потеря этих ощущений — ред.) у него есть», — приводит слова Миллс РИА «Новости».

Принц Чарльз сдавал анализ на коронавирус 25 марта. Результат оказался положительным, принца изолировали. Однако болезнь у представителя королевской семьи прошла со слабовыраженными симптомами. Анализы его супруги Камиллы были отрицательными. Уже в конце марта принц Чарльз вышел из изоляции. После этого официальным представитель королевской семьи рассказал, что принц следует всем «рекомендациям правительства».