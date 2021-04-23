СМИ рассказали о выросшей зарплате главы УЕФА во время пандемии

Пандемия COVID-19 не помешала президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину поднять себе зарплату. Оклад в сезоне-2019/20 у него увеличился примерно на 450 тысяч евро.

В УЕФА из-за воздействия пандемии приняли решение о сокращении расходов, напомнил сайт Voz Роpuli со ссылкой на документы Союза.

У высшего руководства организации в 2020 году, с мая по июль, зарплата снизилась на 20%. С инициативой выступил сам Чеферин, однако доход самого президента составил в пересчете на евро 2,19 миллиона. В предыдущем сезоне он получил 1,92 миллиона.

В материале указано, что зарплата главы УЕФА росла каждый сезон с момента его избрания на должность в 2016 году. Всего она заработал порядка 6,7 миллиона евро.

Выручка Союза в прошлом сезоне показала падение на 21% и равнялась 3,038 миллиарда евро.