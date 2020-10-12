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    12 октября 2020, 15:18

    СМИ рассказали о военно-биологических проектах США в странах СНГ

    Артур Блянихов

    «Ридус» выяснил, как Соединенные Штаты испытывали биооружие в странах СНГ, в частности в Казахстане.

    По данным издания, Департамент обороны США, Агентство по предотвращению угроз (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) и некоторые американские офицеры, работавшие в Казахстане, причастны к военно-биологическим проектам в ряде случаев массового заражения опасными заболеваниями.

    Отмечается, что материал основан на внутренних документах биопроектов США, на результатах исследований, появившихся в научной печати, а также на открытых источниках и заявлениях официальных лиц Казахстана и США.