СМИ рассказали о военно-биологических проектах США в странах СНГ

По данным издания, Департамент обороны США, Агентство по предотвращению угроз (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) и некоторые американские офицеры, работавшие в Казахстане, причастны к военно-биологическим проектам в ряде случаев массового заражения опасными заболеваниями.

Отмечается, что материал основан на внутренних документах биопроектов США, на результатах исследований, появившихся в научной печати, а также на открытых источниках и заявлениях официальных лиц Казахстана и США.