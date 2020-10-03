СМИ рассказали о «тревожных показателях» в состоянии Трампа

За последние сутки состояние заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа было «очень тревожным», рассказал CBS источник, знакомый с состоянием главы государства. По его словам, следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения.

«Жизненные показатели президента на протяжении последних 24 часов были очень тревожными, и последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не вышли на четкий путь к полному выздоровлению», — рассказал собеседник CBS. Его слова приводит RT.

Врач президента США Шон Конли ранее заявил, что медики уже видят прогресс и улучшение состояния американского лидера. Трампа положили в военный госпиталь ради предосторожности, отметил врач. Сейчас у главы США наблюдаются небольшой кашель, насморк и усталость.

Сам Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо. Также политик поблагодарил лечащих врачей и медперсонал. По словам Трампа, в борьбе с «этой чумой» за последние шесть месяцев был достигнут огромный прогресс.

О том, что Дональда Трампа и его супруги Меланьи был диагностирован COVID-19 стало известно несколько дней назад. Президентская чета сдала тест на коронавирус после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс была подтверждена эта инфекция. Именно Хинкс сопровождала Трампа на президентские дебаты в Кливленде, напомнила «Газета.ru».