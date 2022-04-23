СМИ рассказали о словах Джонсона, которые «разозлят Украину»

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о реальной возможности победы России на Украине противоречат «единому фронту» стран «Большой семерки». С таким комментарием выступило издание The Financial Times.

Ранее Джонсон заявил, что он признает реалистичной вероятность победы России в рамках спецоперации.

«Печально, что это реалистичная вероятность, конечно», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Издание отмечает, что эти слова Джонсона противоречат его собственной риторике, в рамках которой он еще несколько недель назад заявлял уверенность в победе Украины. Кроме того, подобные «пораженческие» высказывания противоречат всему «единому фронту» стран «Большой семерки».

Также, по словам анонимного чиновника Евросоюза, подобное заявление очевидно «разозлит Киев».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чем больше британские власти поставляют вооружений Украине, тем больше в этой стране погибает людей. Она также призвала Великобританию проявить милосердие к украинцам и прекратить поставлять оружие.