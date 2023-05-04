Мир 04 мая 2023, 16:49 СМИ рассказали о роддоме в Австрии, предлагающем фотосессию с умершими младенцами Mash: роддом в Австрии предлагает услугу фотосессии с умершим младенцем Freepik

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Один из автрийских роддомов предлагает услугу фотосессии с умершими младенцами и также предлагает приобрести для них гробы. О неожиданном возрождении жанра post-mortem, популярного в Европе во времена королевы Виктории, написал Telegram-канал Mash.

Авторы канала рассказали, что в австрийском городе Вельс у россиянина и его супруги родились мертвые близнецы. Оказалось, дети умерли еще в утробе. Сотрудники роддома предложили родителям сделать фотосессию с детьми, чтобы немного унять их боль, и предложили гробики нужного размера. Пара в недоумении отказалась, и тогда персонал вручил им две куклы вуду, в которые можно втыкать иголки в моменты особенно острого горя.

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Как выяснилось, фото с умершими новорожденными — постоянная услуга в этом роддоме и якобы некоторым пациенткам становится чуть легче от этого жуткого действа.

Традиция фотографировать недавно умерших людей распространилась после появления дагеротипии (первый способ фотографирования — снимки изготавливались на металлической пластине, покрытой йодистым серебром). В Сети можно встретить немало посмертных фото ХIХ века. Примечательно, что часто покойников фотографировали в привычной им обстановке, в том числе в кругу семьи, и специалисты старались, чтобы мертвые выглядели живыми. Поэтому на некоторых снимках даже не сразу ясно, ради кого затевалась фотосессия.